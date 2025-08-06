زيزو يتلقى عرضًا يهدد بقائه في الأهلي.. هل تحسم الأموال القرار؟

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، عن عرض نادي نيوم السعودي لضم احمد زيزو حينما كان لاعبا في نادي الزمالك .

وأكد فتوح في تصريحاته : عرض نيوم لم يكن "كوبري" للأهلي، والدليل أن النادي السعودي عاود اتصالاته بعد انتقال اللاعب للأهلي.

وأوضح فتوح، أن عرض نيوم السعودي إلى زيزو عندما كان لاعبا لنادي الزمالك كان للحاجة الفنية لخدماته وعاد نيوم وارسل عرضا إلى زيزو من ٣ أسابيع بعد انتقاله إلى النادي الاهلي لكن الأحمر رفض بيع اللاعب.

واختتم حازم فتوح تصريحاته قائلا: رغبة نيوم السعودي في ضم زيزو متواجدة بالفعل للحاجة الفنية له، ونظرا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية رائعة.

رد الأهلي على رحيل زيزو

طرح فكرة رحيل زيزو حاليا داخل الأهلي مرفوضة تماما خصوصا بعد اقتناع المدرب بأداء وإمكانيات اللاعب وتواجده بشكل أساسي مع الفريق خلال فترة كأس العالم للأندية.

ويعول ريبيرو المدير الفني للأهلي بجانب الجماهير على زيزو لحصد لقب بطولة أفريقيا في الموسم المقبل.

وتعد صفقة زيزو واحده من أهم صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة بعد تألق اللاعب مع الغريم التقليدي قبل الانضمام مجانا للأهلي.