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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

أم مكة
أم مكة
قسم الحوادث

كشفت مصادر مفاجآت جديدة في قضية البلوجر أم مكة وتفاصيل التحقيق معها في غسل الأموال وتحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك.

تطورات جديدة في قضية البلوجر أم مكة

وأكدت المصادر، أن البلوجر أم مكة تم ضبط ما يقرب من 2 كيلو ذهب داخل منزلها، ومبالغ مالية، ومستندات تفيد ملكيتها لـ عقارات، حيث جرى فحص أرصدتها في البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.

أثار خبر القبض على أم مكة البلوجر المصرية المعروفة بـ “أم مكة” جدلا كبيرا عقب مشاجرة داخل استوديو قناة فضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي،  وبعد القبض عليها بدأت تسأل حول مصدر أموالها والسر السريع في تحقيق تلك المكاسب والثروة.

بدأت أم مكة عملها بائعة فسيخ وسردين في منزلها، برأس مال بسيط لم يتجاوز 500 جنيه، ثم انتقلت بشكل تدريجي لبيع عبر الإنترنت  .

وأكسب ظهور أم مكة على تيك توك شهرة واسعة، وارتفعت أرباحها اليومية إلى ما بين 100–150 ألف جنيه، فضلاً عن امتلاكها سيارة فاخرة وأصول مالية ملحوظة.

جاء القبض على البلوجر ام مكة بعد مشاجرة كلامية داخل استوديو إحدى القنوات أثناء تسجيل حلقة تلفزيونية، مع الإعلامية علا شوشة، وتم تبادل الاتهامات والتعدي اللفظي لأداء مهني متورط، مما دعا لإيقاف التصوير وتحويل البلاغ للشرطة  .

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على زوج أم مكة، لاتهامه في قضية سابقة وذلك خلال مساندته لها، في واقعة تعديها على الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة داخل إحدى القنوات.

كانت أم مكة قد وافقت على تسجيل حلقة تلفزيونية مع علا شوشة، إلا أنها اعترضت على الأسئلة أثناء التصوير، واعتبرت أن المقابلة لم تكن للتلميع كما توقعت بل لكشف الحقائق.

بعد مشادة كلامية، تطور الموقف إلى مشاجرة بالألفاظ والتدافع بالأيدي، ما دفع إدارة القناة لإبلاغ الشرطة.

تم التحفظ على الطرفين (أم مكة، علا شوشة، ومدير الإنتاج)، واحيلوا لقسم الشرطة.

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