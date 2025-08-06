قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية اتسمت بالمصارحة والشفافية
تعرف على فضل الوضوء قبل النوم.. 7 جوائز اغتنمها من الآن
بدون إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية في التجمع الأول
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي بين المالك والمستأجر
محاولات من نادي الزمالك لضم أحمد عيد قبل غلق باب القيد بساعات
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير
برلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصر
بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن
بعد التراجع.. سعر الدولار أمام الجنيه الأربعاء 6 أغسطس 2025 |آخر تحديث
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات| ومصر تطمئن المستثمرين.. خبير يوضح
الجولة الأولى.. فوز صربيا وإسبانيا في المجموعة الثالثة ببطولة العالم لليد للناشئين
بسمة وهبة: التريند أصبح مرادفًا للإسفاف وهذه مصيبة أخلاقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

واقعة طفل المهندسين
واقعة طفل المهندسين
مروج حسني

شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث قُتل طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز.


 

وبحسب التحقيقات، فقد هاجم أحد الزبائن الطفل بأداة حادة دون أي خلاف أو مشادة مسبقة، مما أسفر عن وفاته في الحال.


 

وتمكن الأهالي من الإمساك بالجاني وتسليمه للشرطة، وكشفت التحريات أن المتهم، ويبلغ من العمر 35 عامًا، يعاني من اضطرابات نفسية، ولا تربطه أية صلة بالضحية.


 

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث، كما يجري تفريغ الكاميرات والاستماع إلى شهود العيان.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

طفل المهندسين جريمة المهندسين سوبر ماركت التحقيقات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس في عظة "حكايات الشجرة المغروسة": ظهور العذراء بالزيتون نهضة روحية بعد نكسة 67

سعر الذهب عيار 21 الأربعاء 6 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الذهب عيار 21 الأربعاء 6 أغسطس 2025

فرق التمريض المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

كوثر محمود: التمريض قدّم نموذجًا وطنيًا مشرفًا فى انتخابات الشيوخ

بالصور

العلمين تحتضن الجولة الرابعة ‏من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج

7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة في غانا

بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

سيارة BMW العائلية تحطم رقما قياسيا لم تصل إليه أي سيارة من قبل

BMW
BMW
BMW

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد