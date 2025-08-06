طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث قُتل طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز.





وبحسب التحقيقات، فقد هاجم أحد الزبائن الطفل بأداة حادة دون أي خلاف أو مشادة مسبقة، مما أسفر عن وفاته في الحال.





وتمكن الأهالي من الإمساك بالجاني وتسليمه للشرطة، وكشفت التحريات أن المتهم، ويبلغ من العمر 35 عامًا، يعاني من اضطرابات نفسية، ولا تربطه أية صلة بالضحية.





وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث، كما يجري تفريغ الكاميرات والاستماع إلى شهود العيان.





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