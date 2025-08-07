قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الجلاش بالسجق.

طريقة عمل الجلاش بالسجق

المقادير:

نصف كيلو من الجلاش.

ربع كيلو من السجق.

بصلة مفرومة.

ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.

نصف كوب كريمة لباني يمكن استبدالها بكوب لبن

طريقة التحضير لعمل الجلاش بالسجق

نضع مقلاة على النار بها القليل من الزيت والبصل المفروم مع التقليب.

نضيف السجق والفلفل المفروم، ويترك على النار الهادئة لمدة ربع ساعة.

نحضر صينية ويتم دهنها بالزيت ويفرد بها أوراق الجلاش مع دهن خليط من الزبدة والزيت بين الورقة والأخرى.

وحين نصل إلى منتصف الكمية عليك بوضع حشوة السجق.

يرص بقية الجلاش ويقطع حسب الرغبة.

يصب على صينية الجلاش الكريمة اللباني المخفوقة او اللبن مع البيضة.

توضع في الفرن المتوسط الحرارة لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يصبح لونها ذهبيا.

ويمكن إضافة جبنة موتزرايلا وزيتون على الوجه أو بالداخل مع حشوة السجق (حسب الرغبة)

