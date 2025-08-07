قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الجلاش بالسجق.

طريقة عمل الجلاش بالسجق

المقادير:

نصف كيلو من الجلاش.

ربع كيلو من السجق.

بصلة مفرومة.

ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.

نصف كوب كريمة لباني يمكن استبدالها بكوب لبن

طريقة التحضير لعمل الجلاش بالسجق

نضع مقلاة على النار بها القليل من الزيت والبصل المفروم مع التقليب.

نضيف السجق والفلفل المفروم، ويترك على النار الهادئة لمدة ربع ساعة.

نحضر صينية ويتم دهنها بالزيت ويفرد بها أوراق الجلاش مع دهن خليط من الزبدة والزيت بين الورقة والأخرى.

وحين نصل إلى منتصف الكمية عليك بوضع حشوة السجق.

يرص بقية الجلاش ويقطع حسب الرغبة.

يصب على صينية الجلاش الكريمة اللباني المخفوقة او اللبن مع البيضة.

توضع في الفرن المتوسط الحرارة لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يصبح لونها ذهبيا.

ويمكن إضافة جبنة موتزرايلا وزيتون على الوجه أو بالداخل مع حشوة السجق (حسب الرغبة)