هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية
نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان
مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"
من هو بيتر شراير المشارك في صناعة أودي تي تي؟.. تفاصيل
النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور
إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه
أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه

قسم الحوادث

قررت جهات التحقيق المختصة اخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة ٥٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر قمر الوكالة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

الأجهزة الأمنية 

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق البلوجر قمر الوكالة التحقيقات الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماع

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الإقليمى للأغذية والأعلاف: نلتزم بجودة مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي

البابا تواضروس

البابا تواضروس في عظة "حكايات الشجرة المغروسة": ظهور العذراء بالزيتون نهضة روحية بعد نكسة 67

بالصور

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

طريقة عمل الجلاش بالسجق

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

