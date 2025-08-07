إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة اخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة ٥٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر قمر الوكالة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

الأجهزة الأمنية

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة .. وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.