إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة مصر الجديدة إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات مع البلوجر بيتر تاتو في اتهامه بنشر فيديوهات تحريض على الفسق والفجور تتضمن محتوى خادش للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض على البلوجر بيتر تاتو لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية وفيديوهات تحتوى على رسم الوشم وما يُعرف بـ"التاتو" على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقيات.