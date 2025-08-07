قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
رياضة

هاني رمزي يكشف عن أفضل صفقة في الأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن جماهير الزمالك عليها الصبر وعدم التسرع في الحكم على التجربة الجديدة لفريق الكرة مع جون إدوارد المدير الرياضي، وكذلك يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال هاني رمزي، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: تجربة الزمالك تحتاج لوقت من أجل الحكم عليها في المرحلة القادمة، وهل سيكون هناك رد فعل قوي ومباشر من الجماهير في حالة حدوث نتائج غير مرضية أم سيتم الصبر وعدم التسرع في الحكم على الأمور؟.

وأضاف: بالتأكيد الأهلي مختلف تماما بعد الصفقات التي تم التعاقد معها قبل مونديال الأندية، والتعاقد مع نجوم كثيرة رفعوا سقف الطموحات، لكن رغم ذلك التعثر وارد في بعض المباريات وهذه هي كرة القدم.

وواصل: "الأخطاء الدفاعية الفردية هي التي تحسب على خط الدفاع، بينما هناك بعض الأخطاء تكون من اللعب الجماعي".

وأكمل: “صفقات الأهلي جيدة، ولكن محمد على بن رمضان اعتبره من أفضل الصفقات، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وهو يمتلك شخصية الأهلي، ولديه تواصل مستمر مع المدير الفني”.

وأشار إلى أنه لابد من تثبيت التشكيل في خط الدفاع تحديدا، وهناك أليو ديانج ومعه بن رمضان وهي عناصر قوية لخط الوسط، وكل مباراة سيكون لها طريقة معينة، واعتقد أنه من الصعب الاعتماد على تشكيلة ثابتة في كل مباراة.
 

يانيك فيريرا جون إدوارد هاني رمزي الزمالك الأهلي

