هاني رمزي يكشف عن أفضل صفقة في الأهلي

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن جماهير الزمالك عليها الصبر وعدم التسرع في الحكم على التجربة الجديدة لفريق الكرة مع جون إدوارد المدير الرياضي، وكذلك يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال هاني رمزي، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: تجربة الزمالك تحتاج لوقت من أجل الحكم عليها في المرحلة القادمة، وهل سيكون هناك رد فعل قوي ومباشر من الجماهير في حالة حدوث نتائج غير مرضية أم سيتم الصبر وعدم التسرع في الحكم على الأمور؟.

وأضاف: بالتأكيد الأهلي مختلف تماما بعد الصفقات التي تم التعاقد معها قبل مونديال الأندية، والتعاقد مع نجوم كثيرة رفعوا سقف الطموحات، لكن رغم ذلك التعثر وارد في بعض المباريات وهذه هي كرة القدم.

وواصل: "الأخطاء الدفاعية الفردية هي التي تحسب على خط الدفاع، بينما هناك بعض الأخطاء تكون من اللعب الجماعي".

وأكمل: “صفقات الأهلي جيدة، ولكن محمد على بن رمضان اعتبره من أفضل الصفقات، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وهو يمتلك شخصية الأهلي، ولديه تواصل مستمر مع المدير الفني”.

وأشار إلى أنه لابد من تثبيت التشكيل في خط الدفاع تحديدا، وهناك أليو ديانج ومعه بن رمضان وهي عناصر قوية لخط الوسط، وكل مباراة سيكون لها طريقة معينة، واعتقد أنه من الصعب الاعتماد على تشكيلة ثابتة في كل مباراة.

