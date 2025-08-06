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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محاولات من نادي الزمالك لضم أحمد عيد قبل غلق باب القيد بساعات

أحمد عيد
أحمد عيد
علي مكي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن هناك محاولات من نادي الزمالك لضم أحمد عيد لاعب المصري خلال الساعات القليلة المتبقية قبل غلق القيد الصيفي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "هناك تواصل ومفاوضات من جانب مسؤولي الزمالك مع مسؤولي المصري في محاولة لضم اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بساعات قليلة".

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي البنك الأهلي اتفق على ضم مصطفى الزناري مدافع فريق الزمالك لمدة موسم على سبيل الاعارة، مع قيام اللاعب بتمديد عقده لموسم آخر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك حسم صفقة خوان الفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل أحمد الجفالي لصفوف فريق أبها السعودي لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وأضاف، أن خوان ألفينا انتقل للزمالك مقابل 300 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار.


 

احمد عيد الزمالك المصرى

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