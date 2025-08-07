طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق طبيعية لطرد الحشرات في فصل الصيف لتجنب الأضرار والمخاطر الجانبية.



ووفقا لما جاء في موقعtuasaude فإن زيت شجرة الشاي يعمل على طرد الحشرات من المنزل كما يسا د في علاج قشرة الرأس.

طرد الحشرات

يمكن استخدام هذا الزيت أيضًا كطارد طبيعي للحشرات ويزداد فعاليته عند استخدامه مع المنتجات التي تحتوي على مادة DEET كما يمكن استخدام زيت شجرة الشاي للوقاية من عدوى القمل أو التخلص منه، مع تخفيف الحكة.



التخلص من قشرة الرأس



كما يمتلك زيت شجرة الشاي فعال جدًا في علاج قشرة الرأس، فهو يُحسّن مظهر فروة الرأس ويُخفف الحكة.

طريقة الاستخدام

يمكنكِ شراء شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي واستخدامه يوميًا أو يمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو واستخدامه عند غسل شعركِ.