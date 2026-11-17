أكد البيت الأبيض، أنه لا دليل على تعرض شبكة اتصالات وكالة الأمن القومي لهجوم سيبراني تسبب في تعطلها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال البيت الأبيض:" نراقب عن كثب جميع التهديدات المحتملة للحفاظ على سلامة الأمريكيين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الأمريكية تحقق في تقارير تتعلق بمخطط إيراني محتمل لتنفيذ هجوم باستخدام قنبلة قذرة في العاصمة واشنطن، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه التقارير بجدية.

وقال ترامب إنه في حال ثبوت وجود تهديد إيراني، فإن طهران ستدفع ثمنًا وصفه بأنه غير مسبوق، مضيفًا: «ستدفع إيران ثمنًا لم تدفعه أي دولة من قبل».