البيت الأبيض: وزيرا التجارة والخزانة يرافقان ترامب في رحلته الآسيوية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن وزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، من بين كبار مسؤولي الإدارة المرافقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى آسيا.

يأتي ذلك رغم تزايد التدقيق في تصريحات وزير التجارة الأمريكي على خلفية مزاعم مساعدته في تخفيف القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية التي تنتجها شركة "إنفيديا"، وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وواجه لوتنيك انتقادات حادة بسبب قربه المفرط من "إنفيديا"، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، ورئيسها التنفيذي السابق، جنسن هوانج، الذي استقال من منصبه على خلفية علاقة مع امرأة تعتقد المخابرات الأمريكية أنها جاسوسة صينية.

وسبق أن ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت علنًا إلى أن لوتنيك لم يبذل جهدًا كافيًا لمنع الصين من الحصول على رقائق إنفيديا.

ويغادر ترامب اليوم الاثنين متوجهًا إلى الفلبين، على أن يتوجه بعدها إلى الصين خلال الأسبوع الجاري، في زيارة يعقد خلالها اجتماع قمة ثلاثي مع نظيريه الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين، هو الأول من نوعه.