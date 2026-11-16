رئيس "النواب" يؤكد خصوصية الروابط التاريخية بين مصر والصين

أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خصوصية الروابط التاريخية بين مصر والصين والتي تأسست على عقود من التضامن والكفاح المشترك، مُعربًا عن خالص التقدير لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا التي تهم الجانبين ومن بينها العلاقات البرلمانية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، شياو جيه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأوضح المستشار هشام بدوي أهمية تعزيز التبادلات الحزبية والبرلمانية بين البلدين بصورة منتظمة ومؤسسية باعتبارها إحدى الركائز المهمة للشراكة الاستراتيجية، لما تؤديه من دور في تعميق التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من النماذج التنموية والتشريعية.،

وثمن بمستوى التنسيق والتشاور القائم بين مصر والصين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التنسيق في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متزايدة.

من جانبه.. نقل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحيات رئيس البرلمان الصيني إلى رئيس مجلس النواب.

واكد أهمية تعزيز التواصل والتبادل بين الجانبين، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتوسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات لاسيما التعاون البرلماني.