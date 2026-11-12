ذعر قرب البيت الأبيض.. إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار والمسلح يتحصن بأحد المباني

أفادت تقارير بأن مسلحاً تحصن في أحد المواقع بعد إطلاقه النار على خمسة أشخاص على الأقل في واشنطن العاصمة قرب البيت الأبيض، بالقرب من "لوغان سيركل".

وقد أصدرت الشرطة المحلية وصفاً للمشتبه به، وهو "رجل أبيض، ضخم البنية"، ويرتدي ملابس رمادية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

كما صدرت تعليمات للسكان الموجودين في المنطقة المجاورة مباشرة بالبقاء في أماكنهم.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية المحلية المستقلة أن المشتبه به أطلق النار على عناصر الشرطة من موقعه المتحصن فيه.

ووقعت عمليات إطلاق النار في حي لوغان سيركل، على بعد نحو ميل واحد شمال البيت الأبيض.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك الموقع الدقيق لإطلاق النار، وفق ما قال ضابط الشرطة ناثان كلارك.

وحثت الشرطة السكان على تجنب منطقة المبنى 1500 في شارع 15، والتي تضم مركز "فيدا" للياقة البدنية، وكنيسة القديس لوقا الأسقفية، ومساكن، وتقع على مقربة من متجر "هول فودز". وتم تطويق جزء كبير من الشارع.