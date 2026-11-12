حاول يبيعها فى الإسكندرية.. القبض على شخص سرق سيارة صديقى بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارته بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) ، وبسؤاله أقر بقيام صديقه بإستعارة سيارته منذ حوالى أسبوع ، ولم يقم بإعادتها مرة أخرى وقام عقب ذلك بغلق هاتفه المحمول.



أمكن ضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على السيارة ومحاولة التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط (السيارة المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





