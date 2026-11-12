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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فضيحة تجسس.. جنسن هوانج يستقيل من رئاسة إنفيديا

جنسن هوانج
جنسن هوانج
خاطر عبادة

أعلنت شركة إنفيديا، اليوم الخميس، أن رئيسها التنفيذي جنسن هوانج سيتنحى عن منصبه في شركة الرقائق التي شارك في تأسيسها قبل 33 عاماً، وبناها لتصبح شركة بقيمة 4 تريليونات دولار قادت طفرة الذكاء الاصطناعي.

وعيّنت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.

من قمة المجد إلى سقوط مدوٍ

وبعد صعود نيزكي إلى الشهرة بفضل الدور المركزي لإنفيديا في الذكاء الاصطناعي، كان سقوط هوانج المدوي أسرع بكثير، عقب سلسلة من الكشوفات اللاذعة حول علاقاته العاطفية بامرأة يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أنها جاسوسة صينية.

واعتذر هوانج، البالغ من العمر 63 عاماً، يوم الأحد عن كونه "غير مخلص لزوجتي"، دون أن يقدم أي تفاصيل عن العلاقة مع سيدة الأعمال أليس هوانج، التي عملت لدى شركة صينية وعميلة لإنفيديا تُدعى "ميجاسبيد".

فضيحة ثانية تهز الشركة

وفي يوم الخميس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس التنفيذي لإنفيديا كانت له أيضاً علاقة منفصلة، هذه المرة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس الرعاية الصحية في شركة الرقائق. وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، ذكرت "التايمز" ووسائل إعلام أخرى أن مجلس إدارة إنفيديا اجتمع لمناقشة مستقبل الشركة.

نفي المساس بالأمن القومي.. وتحقيق مستقل

ونفى جنسن هوانج مزاعم أنه عرّض الأمن القومي أو أسرار إنفيديا للخطر بعد تقارير عن علاقته بأليس هوانج. وأثارت الأنباء مخاوف من أن إنفيديا كانت على علم بأن شركات مقرها سنغافورة وماليزيا كانت تتهرب من ضوابط التصدير الأمريكية في الوصول إلى تقنيتها.

وقال مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء، إنه استعان بشركة "واتشتيل ليبتون" للتحقيق في مزاعم الاستخبارات.

سقوط هوانج يضع ترامب تحت الأضواء

كما يسلط سقوط هوانج الضوء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أقام علاقة وثيقة بشكل خاص مع الرئيس التنفيذي لما كانت، حتى وقت قريب، الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وأصبح هوانج صوتاً رئيسياً في سياسة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بينما كان يدفع باتجاه قضايا تصب في مصلحة إنفيديا، مثل الحفاظ على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والضغط للسماح بتصدير الرقائق إلى الصين.

وفي مايو، رافق هوانج ترامب في رحلة إلى الصين، وفي أغسطس، وأثناء وجوده على خشبة المسرح في قمة "أول-إن" لمناقشة سلامة الذكاء الاصطناعي والتنظيم، تلقى مكالمة من ترامب ووضعها على مكبر الصوت.

وقال ترامب لهوانج والجمهور: "أنا معك طوال الطريق".

تغير مرتقب في واشنطن

ومع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي الكونجرس ووعدهم بالتحقيق في مسائل مختلفة تتعلق بإنفيديا، كان وضع هوانج في واشنطن على وشك التغير بشكل كبير حتى قبل أن تصبح العلاقات علنية.

طفرة بدأت مع ChatGPT

وانفجرت ثروات إنفيديا بعد أن أطلقت "أوبن أيه آي" برنامج ChatGPT في أواخر عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على وحدات معالجة الرسومات، أو GPUs، التي تنتجها الشركة. وارتفع سهم إنفيديا بنحو 14 ضعفاً منذ ذلك الحين، حتى مع التراجع الأخير المرتبط بفضيحة هوانج والموجة الأوسع من عمليات البيع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تداعيات عميقة على صناعة الذكاء الاصطناعي

وبعيداً عن تأثيره على إنفيديا، فإن رحيل هوانج له تداعيات عميقة على صناعة الذكاء الاصطناعي التي حولت هوانج إلى متحدث عالمي وشخصية مشهورة، يجوب العالم بسترته الجلدية المميزة، مروجاً لقوة الرقائق والنماذج والوكلاء المتقدمة.

وقد زرع هوانج السوق بالعديد من الشركات التي تشتري وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، مما عزز نفوذ شركته وأنشأ قائمة عميقة من العملاء، تتجاوز شركات الحوسبة الضخمة. واستخدمت إنفيديا ميزانيتها العمومية لدعم عقود الإيجار ومبيعات الرقائق، وأصبحت حجر الزاوية في الصناعة، حيث تعمل كمورد للتكنولوجيا وعميل ومستثمر وممول وشريك لعشرات شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال جيف كريستيان، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستيان آند تيمبرز" للبحث التنفيذي: "إنه السيد ذكاء اصطناعي. إنه يتحدث باسم الصناعة. إنه مرتبط مالياً بالجميع إما من خلال الشراكات، أو من خلال إقراض الأموال لشراء الرقائق".

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