عرض رسمي من فلازنيا الألباني لضم عبدالمجيد مدافع شباب الزمالك

تلقى نادي الزمالك عرضًا رسميًا من نادي فلازنيا الألباني للحصول على خدمات علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2006، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب النادي الألباني التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، مقابل منح الزمالك نسبة 25% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

ومن المنتظر أن يدرس مسؤولو الزمالك العرض المقدم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيل اللاعب من عدمه.

وكان المدير الفني للفريق الأول، البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر تصعيد علي عبد المجيد إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية بعد متابعته في تدريبات الشباب.