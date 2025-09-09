قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

تصدر اسم البلوجر هدير عبد الرازق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد موعد محاكمتها اليوم على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشر اسم البلوجر هدير عبد الرازق بين قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند في الساعات الأخيرة، حيث تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن البلوجر هدير عبد الرازق، في معارضتها على حكم سابق قضى بحبسها عامًا كاملًا، مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.



الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق، تضمنت ما يلي:

نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) بقصد الإغراء والإثارة.

ارتكاب فعل علني فاضح من خلال تلميحات وإيحاءات جنسية مصحوبة بعبارات وصور تستعرض مفاتنها.

الدعوة إلى الفجور عبر نشر مقاطع مرئية وصور تتضمن محتوى يحرض على الانحراف الأخلاقي.

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى غير لائق يتعارض مع العادات والتقاليد.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل نشر هذا المحتوى المخالف، ما اعتبر وسيلة لارتكاب الجرائم الإلكترونية موضوع القضية.

وفى هذا السياق نعرض لكم مجموعه من صور هدير عبد الرازق.