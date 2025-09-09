قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوائد الصحية لتناول البليلة.

فوائد البليلة الصحية..

1-تساعد البليلة على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام.

2- تقلل فرص إصابتك بالإمساك .

3- تعد البليلة من الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرةمن الحديد والفوسفات.

4- تساعد البليلة على تعزيز الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ فتحمي من الإصابة بأمراض الزهايمر.

5- تساعد البليلة على الحفاظ على الوزن بل وتساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، فالبليلة تحتوي على الكثير من الألياف التى تعطي الشعور بالشبع .

6- تساعد البليلة على الحفاظ على مستوى الضغط والسكر فى الدم، وذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف التى تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم، بالإضافة إلى أنها تساعد على الحفاظ على مستوى الضغط فى الدم .

7- تعد البليلة من الأطعمة المفيدة جدًا لصحة القلب، فهي تساعد على ضبط مستوى الكولسترول فى الدم، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

8 - تحتوى البليلة على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، فتعتبر البليلة من الأطعمة التى تحافظ على صحة العظام .

9- تعتبر البليلة من الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة .

10- وبالنسبة للمرأة تساعد البليلة فى الحد من خطر« الإجهاض » بنسبة 50 ٪ ، بالأضافة إلى انها تحتوى على نسبة كبيرة من البروتين التى تحتاجها المرأة الحامل .

11- تعالج البليلة المشكلات المتعلقة بالجهاز التنفسي للمرأة الحامل كالسعال .

12- تحتوى البليلة على البروتين القادر على علاج الخلايا التالفة بجسم الأنسان .

13- تقي البليلة باللبن من الإصابة بفقر الدم ، لوجود عنصر الحديد بها الذي يعمل على إنتاج الهيموجلوبين .

فوائد البليلة البليلة اهمية البليلة وفوائدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المكملات الغذائية بالسادات

14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

الرزيلة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الفاحشة بالقاهرة

الرذيلة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الفاحشة بالإسكندرية

بالصور

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

Back To school.. أحمد سعد: هعرف أنام.. رنا سماحة: خايفة وقلقانة

رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد