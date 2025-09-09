13 فائدة لتناول البليلة

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوائد الصحية لتناول البليلة.

فوائد البليلة الصحية..

1-تساعد البليلة على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام.

2- تقلل فرص إصابتك بالإمساك .

3- تعد البليلة من الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرةمن الحديد والفوسفات.

4- تساعد البليلة على تعزيز الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ فتحمي من الإصابة بأمراض الزهايمر.

5- تساعد البليلة على الحفاظ على الوزن بل وتساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، فالبليلة تحتوي على الكثير من الألياف التى تعطي الشعور بالشبع .

6- تساعد البليلة على الحفاظ على مستوى الضغط والسكر فى الدم، وذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف التى تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم، بالإضافة إلى أنها تساعد على الحفاظ على مستوى الضغط فى الدم .

7- تعد البليلة من الأطعمة المفيدة جدًا لصحة القلب، فهي تساعد على ضبط مستوى الكولسترول فى الدم، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

8 - تحتوى البليلة على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، فتعتبر البليلة من الأطعمة التى تحافظ على صحة العظام .

9- تعتبر البليلة من الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة .

10- وبالنسبة للمرأة تساعد البليلة فى الحد من خطر« الإجهاض » بنسبة 50 ٪ ، بالأضافة إلى انها تحتوى على نسبة كبيرة من البروتين التى تحتاجها المرأة الحامل .

11- تعالج البليلة المشكلات المتعلقة بالجهاز التنفسي للمرأة الحامل كالسعال .

12- تحتوى البليلة على البروتين القادر على علاج الخلايا التالفة بجسم الأنسان .

13- تقي البليلة باللبن من الإصابة بفقر الدم ، لوجود عنصر الحديد بها الذي يعمل على إنتاج الهيموجلوبين .