قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التهاب الجيوب الأنفية المزمن.. هل الجراحة أكثر فاعلية من المضادات الحيوية؟

التهاب الجيوب الأنفية المزمن .. هل الجراحة أكثر فاعلية من المضادات الحيوية؟
التهاب الجيوب الأنفية المزمن .. هل الجراحة أكثر فاعلية من المضادات الحيوية؟
عبد الفتاح تركي

التهاب الجيوب الأنفية .. أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الجراحة غالبًا ما تكون أكثر فاعليَّة من المضادات الحيوية في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

التهاب الجيوب الأنفية

الدراسة التي أجرتها جامعة إيست أنجليا البريطانية وشملت أكثر من 500 مريض، أوضحت أن المرضى استخدموا بخاخًا أنفيًّا يحتوي على الكورتيزون وغسولات ملحية، كما تلقى ثلثهم كلا من المضاد الحيوي كلاريثروميسين أو دواءً وهميًّا أو خضعوا إلى جراحة جيوب أنفية طفيفة التوغل.

واقرأ أيضًا:

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

وبعد مرور ستة أشهر، راجع الباحثون نتائج خيارات العلاج وتوصلوا إلى النتيجة الآتية:

ساعدت الجراحة في تخفيف الأعراض؛ حيث أفاد 87% منهم بأن جودة حياتهم أصبحت أفضل من ذي قبل. مع ذلك، لم يُجدِ العلاج بجرعات منخفضة من المضادات الحيوية لمدة ثلاثة أشهر نفعا؛ إذ لم يُلاحظ فرق واضح مقارنةً بمن تلقوا علاجا وهميا.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وأوضح الباحثون أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن يؤدي إلى التهاب وتورم الجيوب الأنفية في الأنف والرأس. وغالبا ما تشبه أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن أعراض نزلة برد شديدة، لكنها تستمر لأشهر أو حتى سنوات، وفق دي بي إيه. 

تتمثل الأعراض النموذجية لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن في: 

  • احتقان أنفي مستمر
  • صعوبة في التنفس من الأنف
  • ضغط أو ألم في الوجه
  • تدهور أو فقدان حاسة الشم
  • تعب وإرهاق
  • تفاقم مشاكل التنفس مثل الربو

طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

1. حافظ على ترطيب الأنف باستخدام محلول ملحي لتقليل الاحتقان وتنظيف الممرات الهوائية. 

2. تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل الغبار والدخان والروائح القوية. 

3. اغسل يديك بانتظام لتجنب انتقال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب العدوى. 

4. اعتن بصحة جهازك التنفسي من خلال تناول الغذاء الصحي والنوم الكافي لتقوية المناعة. 

5. تجنب الإصابة بنزلات البرد أو علاجها بسرعة لتقليل خطر التهاب الجيوب.

نصائح التعامل مع أعراض التهاب الجيوب الأنفية

1. استخدم محلول ملحي للأنف لترطيب الممرات وتقليل الاحتقان. 

2. استنشق بخار الماء الدافئ للمساعدة في فتح الجيوب الأنفية. 

3. تجنب التعرض للدخان والروائح القوية التي تزيد من الالتهاب. 

4. احرص على الراحة وشرب السوائل الدافئة لتعزيز الشفاء. 

5. تناول أدوية مسكنة أو مضادات احتقان حسب وصف الطبيب لتخفيف الألم والاحتقان.

الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية أعراض التهاب الجيوب الأنفية الأعراض النموذجية لالتهاب الجيوب الأنفية طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية نصائح التعامل مع أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية: "أنا في النهاية مواطن".. أحمد كجوك يكشف كواليس حياته ويؤكد: نعمل عند الناس

رانيا المشاط

رانيا المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل يحقق التكامل

الدكتور باسم إبراهيم

مسؤول بوزارة السياحة والآثار: نعمل على ملف الآثار الغارقة بالإسكندرية منذ 1996

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد