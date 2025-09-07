التهاب الجيوب الأنفية المزمن .. هل الجراحة أكثر فاعلية من المضادات الحيوية؟

التهاب الجيوب الأنفية .. أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الجراحة غالبًا ما تكون أكثر فاعليَّة من المضادات الحيوية في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

التهاب الجيوب الأنفية

الدراسة التي أجرتها جامعة إيست أنجليا البريطانية وشملت أكثر من 500 مريض، أوضحت أن المرضى استخدموا بخاخًا أنفيًّا يحتوي على الكورتيزون وغسولات ملحية، كما تلقى ثلثهم كلا من المضاد الحيوي كلاريثروميسين أو دواءً وهميًّا أو خضعوا إلى جراحة جيوب أنفية طفيفة التوغل.

وبعد مرور ستة أشهر، راجع الباحثون نتائج خيارات العلاج وتوصلوا إلى النتيجة الآتية:

ساعدت الجراحة في تخفيف الأعراض؛ حيث أفاد 87% منهم بأن جودة حياتهم أصبحت أفضل من ذي قبل. مع ذلك، لم يُجدِ العلاج بجرعات منخفضة من المضادات الحيوية لمدة ثلاثة أشهر نفعا؛ إذ لم يُلاحظ فرق واضح مقارنةً بمن تلقوا علاجا وهميا.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وأوضح الباحثون أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن يؤدي إلى التهاب وتورم الجيوب الأنفية في الأنف والرأس. وغالبا ما تشبه أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن أعراض نزلة برد شديدة، لكنها تستمر لأشهر أو حتى سنوات، وفق دي بي إيه.

تتمثل الأعراض النموذجية لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن في:

احتقان أنفي مستمر

صعوبة في التنفس من الأنف

ضغط أو ألم في الوجه

تدهور أو فقدان حاسة الشم

تعب وإرهاق

تفاقم مشاكل التنفس مثل الربو

طرق الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

1. حافظ على ترطيب الأنف باستخدام محلول ملحي لتقليل الاحتقان وتنظيف الممرات الهوائية.

2. تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل الغبار والدخان والروائح القوية.

3. اغسل يديك بانتظام لتجنب انتقال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب العدوى.

4. اعتن بصحة جهازك التنفسي من خلال تناول الغذاء الصحي والنوم الكافي لتقوية المناعة.

5. تجنب الإصابة بنزلات البرد أو علاجها بسرعة لتقليل خطر التهاب الجيوب.

نصائح التعامل مع أعراض التهاب الجيوب الأنفية

1. استخدم محلول ملحي للأنف لترطيب الممرات وتقليل الاحتقان.

2. استنشق بخار الماء الدافئ للمساعدة في فتح الجيوب الأنفية.

3. تجنب التعرض للدخان والروائح القوية التي تزيد من الالتهاب.

4. احرص على الراحة وشرب السوائل الدافئة لتعزيز الشفاء.

5. تناول أدوية مسكنة أو مضادات احتقان حسب وصف الطبيب لتخفيف الألم والاحتقان.