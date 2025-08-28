قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
آية التيجي

يُعد صداع الجيوب الأنفية من أكثر أنواع الصداع شيوعًا وإزعاجًا، حيث ينتج عادةً عن التهاب أو انسداد في الجيوب الأنفية. 

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

وخلال نوبة الصداع يشعر المريض بألم وضغط في منطقة الجبهة، وقد يمتد الألم ليصل إلى ما حول العينين أو جانبي الأنف، كما يزداد سوءًا عند الانحناء أو الاستلقاء.

وبحسب موقع هيلث شوتس، فإن فهم طرق علاج صداع الجيوب الأنفية يساعد على تخفيف الأعراض واستعادة الراحة بشكل أسرع، ومن أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية، ما يلي :

ـ استنشاق البخار:

يساعد استنشاق البخار على تفكيك المخاط وفتح الممرات الأنفية، مما يقلل من الشعور بالضغط والألم.

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

ـ الكمادات الدافئة:

وضع كمادات دافئة على الوجه يساعد في تهدئة الألم وتقليل التورم الناتج عن احتقان الجيوب الأنفية.

ـ شرب الكثير من السوائل:

الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء بكثرة يساعد على تخفيف المخاط السميك وتسهيل تصريفه.

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

ـ غسول الأنف الملحي:

استخدام محلول ملحي لغسل الأنف يعمل على تنظيف الممرات الأنفية من البكتيريا والمهيجات، مما يقلل من الالتهاب.

ـ الراحة والنوم الكافي:

النوم الجيد والراحة التامة يعززان عمل جهاز المناعة في مكافحة العدوى وتقليل شدة الأعراض.

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

نصيحة طبية

في حال استمرار صداع الجيوب الأنفية لفترة طويلة أو تكراره بشكل مزمن، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

أسباب صداع الجيوب الجيوب الأنفية أسباب صداع الجيوب الأنفية علاج الصداع في المنزل طرق تخفيف صداع الجيوب صداع الجيوب الأنفية علاج صداع الجيوب الأنفية

