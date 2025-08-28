طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

يُعد صداع الجيوب الأنفية من أكثر أنواع الصداع شيوعًا وإزعاجًا، حيث ينتج عادةً عن التهاب أو انسداد في الجيوب الأنفية.

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

وخلال نوبة الصداع يشعر المريض بألم وضغط في منطقة الجبهة، وقد يمتد الألم ليصل إلى ما حول العينين أو جانبي الأنف، كما يزداد سوءًا عند الانحناء أو الاستلقاء.

وبحسب موقع هيلث شوتس، فإن فهم طرق علاج صداع الجيوب الأنفية يساعد على تخفيف الأعراض واستعادة الراحة بشكل أسرع، ومن أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية، ما يلي :

ـ استنشاق البخار:

يساعد استنشاق البخار على تفكيك المخاط وفتح الممرات الأنفية، مما يقلل من الشعور بالضغط والألم.

ـ الكمادات الدافئة:

وضع كمادات دافئة على الوجه يساعد في تهدئة الألم وتقليل التورم الناتج عن احتقان الجيوب الأنفية.

ـ شرب الكثير من السوائل:

الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء بكثرة يساعد على تخفيف المخاط السميك وتسهيل تصريفه.

ـ غسول الأنف الملحي:

استخدام محلول ملحي لغسل الأنف يعمل على تنظيف الممرات الأنفية من البكتيريا والمهيجات، مما يقلل من الالتهاب.

ـ الراحة والنوم الكافي:

النوم الجيد والراحة التامة يعززان عمل جهاز المناعة في مكافحة العدوى وتقليل شدة الأعراض.

نصيحة طبية

في حال استمرار صداع الجيوب الأنفية لفترة طويلة أو تكراره بشكل مزمن، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.