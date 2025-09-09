قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
أسماء عبد الحفيظ

تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي، كم مرة شعرت فيها بألم مفاجئ في الساق أو اليد وظننت أنه وجع عظم؟كم مرة أوقظك تقلص عضلي مؤلم في منتصف الليل واعتقدت أنه مجرد إجهاد؟

الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هي أن تقلصات العضلات ليست دائمًا مشكلة في العظام، بل في كثير من الأحيان تكون إشارة ذكية من جسمك بأنه يفتقر إلى عناصر غذائية معينة.

الأسباب الخفية لتقلصات العضلات، والعناصر الغذائية المرتبطة بها

في هذا التقرير، نكشف عن الأسباب الخفية لتقلصات العضلات، والعناصر الغذائية المرتبطة بها، وكيف يمكنك تعديل نظامك الغذائي لتقول وداعًا لهذا الألم المزعج، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

التقلص العضلي ليس بالضرورة خشونة أو برد في العظام

الكثير من الأشخاص خاصة في سن الشباب أو منتصف العمر  يخلطون بين ألم العضلات وألم المفاصل أو العظام.
لكن الحقيقة أن التقلص العضلي له علامات مميزة، منها:

  • ألم حاد مفاجئ في عضلة واحدة غالبًا في الساق أو القدم
  • إحساس بتشنج أو شد قوي في العضلة.
  • يستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق، ثم يختفي تدريجيًا.
  • يتكرر غالبًا في الليل أو بعد مجهود بدني أو في حالات الصيام والحر.

أهم العناصر الغذائية التي يُنبهك الجسم بنقصها عبر التقلصات


1. المغنيسيوم

  • من أهم المعادن المسؤولة عن ارتخاء العضلات.
  • نقصه يؤدي إلى تقلصات، إرهاق، وتوتر عضلي مستمر.
  • مصادره: المكسرات، الحبوب الكاملة، السبانخ، الموز، الشوكولاتة الداكنة.

2. البوتاسيوم

  • يعمل مع المغنيسيوم لتنظيم الانقباض العضلي.
  • نقصه شائع جدًا لدى من يتعرقون كثيرًا أو يتناولون مدرات بول.
  • مصادره: البطاطا، الموز، الأفوكادو، الزبادي، الطماطم.

 3. الكالسيوم

  • ليس فقط لصحة العظام، بل أيضًا لنقل الإشارات العصبية للعضلات.
  • نقصه يسبب رعشة عضلية أو تقلصات غير مبررة.
  • مصادره: الحليب ومشتقاته، اللوز، البروكلي، السردين.
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

4. الماء الجفاف

  • الجفاف يُعد من أبرز أسباب التقلص العضلي، خاصة في الحر أو أثناء التمارين.
  • فقدان الأملاح عبر العرق دون تعويض مناسب يعرضك للتقلصات.
  • النصيحة: اشرب على الأقل 8 أكواب يوميًا، وزد الكمية مع المجهود البدني أو في الأجواء الحارة.

ثالثًا: هل النظام الغذائي يحل المشكلة؟

إذا لم تكن التقلصات ناتجة عن حالة مرضية مثل مشاكل الأعصاب أو الكُلى، فإن تعديل بسيط في نظامك الغذائي قد يحدث فارقًا كبيرًا.

خطوات عملية:

  • أضف خضروات طازجة إلى كل وجبة.
  • تناول وجبات خفيفة من المكسرات النيئة غير مملحة.
  • ابتعد عن الكافيين الزائد والمشروبات المدرة للبول.
  • لا تهمل وجبة الإفطار، فهي أهم لحظة لتغذية العضلات.

متى تستشير طبيبًا؟

رغم أن التقلصات غالبًا ما تكون ناتجة عن نقص غذائي، إلا أنه يجب الانتباه إذا كانت:

  • تتكرر أكثر من 3 مرات أسبوعيًا دون مجهود واضح.
  • تؤثر على النوم أو النشاط اليومي.
  • تترافق مع تورم، تنميل، أو ضعف في العضلات.
  • في هذه الحالة، استشارة طبيب باطني أو أعصاب مهمة للتأكد من السبب الدقيق.
تقلصات العضلات العضلات الساق أو اليد الأسباب الخفية لتقلصات العضلات أهم العناصر الغذائية التي يُنبهك الجسم بنقصها عبر التقلصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مظاهرات نيبال

بعد حجب مواقع التواصل.. رئيس وزراء نيبال يعلن استقالته من منصبه

ارشيفي

إعفاء متبادل من التأشيرات بين عُمان والفلبين لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية

اشتباكات في شطر الهند من كشمير

مصرع 4 خلال اشتباكات في الشطر الهندي من كشمير

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد