مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي، كم مرة شعرت فيها بألم مفاجئ في الساق أو اليد وظننت أنه وجع عظم؟كم مرة أوقظك تقلص عضلي مؤلم في منتصف الليل واعتقدت أنه مجرد إجهاد؟

الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هي أن تقلصات العضلات ليست دائمًا مشكلة في العظام، بل في كثير من الأحيان تكون إشارة ذكية من جسمك بأنه يفتقر إلى عناصر غذائية معينة.

الأسباب الخفية لتقلصات العضلات، والعناصر الغذائية المرتبطة بها

في هذا التقرير، نكشف عن الأسباب الخفية لتقلصات العضلات، والعناصر الغذائية المرتبطة بها، وكيف يمكنك تعديل نظامك الغذائي لتقول وداعًا لهذا الألم المزعج، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

التقلص العضلي ليس بالضرورة خشونة أو برد في العظام

الكثير من الأشخاص خاصة في سن الشباب أو منتصف العمر يخلطون بين ألم العضلات وألم المفاصل أو العظام.

لكن الحقيقة أن التقلص العضلي له علامات مميزة، منها:

ألم حاد مفاجئ في عضلة واحدة غالبًا في الساق أو القدم

إحساس بتشنج أو شد قوي في العضلة.

يستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق، ثم يختفي تدريجيًا.

يتكرر غالبًا في الليل أو بعد مجهود بدني أو في حالات الصيام والحر.

أهم العناصر الغذائية التي يُنبهك الجسم بنقصها عبر التقلصات



1. المغنيسيوم

من أهم المعادن المسؤولة عن ارتخاء العضلات.

نقصه يؤدي إلى تقلصات، إرهاق، وتوتر عضلي مستمر.

مصادره: المكسرات، الحبوب الكاملة، السبانخ، الموز، الشوكولاتة الداكنة.

2. البوتاسيوم

يعمل مع المغنيسيوم لتنظيم الانقباض العضلي.

نقصه شائع جدًا لدى من يتعرقون كثيرًا أو يتناولون مدرات بول.

مصادره: البطاطا، الموز، الأفوكادو، الزبادي، الطماطم.

3. الكالسيوم

ليس فقط لصحة العظام، بل أيضًا لنقل الإشارات العصبية للعضلات.

نقصه يسبب رعشة عضلية أو تقلصات غير مبررة.

مصادره: الحليب ومشتقاته، اللوز، البروكلي، السردين.

4. الماء الجفاف

الجفاف يُعد من أبرز أسباب التقلص العضلي، خاصة في الحر أو أثناء التمارين.

فقدان الأملاح عبر العرق دون تعويض مناسب يعرضك للتقلصات.

النصيحة: اشرب على الأقل 8 أكواب يوميًا، وزد الكمية مع المجهود البدني أو في الأجواء الحارة.

ثالثًا: هل النظام الغذائي يحل المشكلة؟

إذا لم تكن التقلصات ناتجة عن حالة مرضية مثل مشاكل الأعصاب أو الكُلى، فإن تعديل بسيط في نظامك الغذائي قد يحدث فارقًا كبيرًا.

خطوات عملية:

أضف خضروات طازجة إلى كل وجبة.

تناول وجبات خفيفة من المكسرات النيئة غير مملحة.

ابتعد عن الكافيين الزائد والمشروبات المدرة للبول.

لا تهمل وجبة الإفطار، فهي أهم لحظة لتغذية العضلات.

متى تستشير طبيبًا؟

رغم أن التقلصات غالبًا ما تكون ناتجة عن نقص غذائي، إلا أنه يجب الانتباه إذا كانت: