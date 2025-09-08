قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ"تكنولوجية تطبيقية"
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

الكزبرة
الكزبرة

 تعد الكزبرة من الاطعمة المطلوبة للصحة كما أنها متوفرة بسهولة وبسعر بسيط مما يجعلها كنز صحي بمعنى الكلمة.

في موقع toneopeats نكشف لكم اهم فوائد تناول الكزبرة.

إدارة مرض السكري


تحتوي أوراق الكزبرة على كمية كبيرة من الألياف والبروتين، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.
شرب كوب صغير من عصير الكزبرة مع الليمون والعسل يُساعد على التحكم في الشهية، ويُعزز فقدان الوزن، ويُخفف أعراض السكري.

يعالج الإسهال

يُساعد تناول الكزبرة على الهضم، ويُحسّن وظائف الكبد، ويُزيل الفطريات والميكروبات المُسببة للإسهال كما تُساعد زيوت مثل البورنيول واللينالول على منع الغثيان والقيء واضطراب المعدة.

يمنع تطور الحساسية

بفضل خصائصها المضادة للهيستامين، تُعد الكزبرة عشبة فعالة في علاج الحساسية الموسمية وحمى القش فهي تمنع التهابات الجلد ومشاكله، مثل الشرى، وتورم الحلق، والحساسية المفرطة، وغيرها.

الزيوت العطرية التي تُكوّن الكزبرة غنية بخصائص مضادة للميكروبات والعدوى ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى غناها بفيتامين سي والحديد و تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لعلاج جميع أنواع الحساسية والوقاية منها.

الإسهال

يدعم صحة الرؤية


تحتوي أوراق الكزبرة على كميات غنية من فيتامين أ، بالإضافة إلى فيتاميني سي وهـ، ومجموعة الكاروتينات من مضادات الأكسدة التي تُحسّن البصر كما أنها تُعالج بفعالية التهاب الملتحمة واضطرابات الرؤية البقعية والتنكسية المرتبطة بالعمر.

يجعل العظام صحية

الكزبرة غنية بالكالسيوم ومركبات أخرى ضرورية لنمو العظام ومقاومتها. يُضفي السينول، الموجود فيها، خصائص مضادة للروماتيزم والتهاب المفاصل و عن تُمكّن هذه الخصائص العشبة من تقليل التورم الناتج عن اضطرابات الكلى، وفقر الدم، والتهاب المفاصل، وغيرها كما تُعالج أعراض هشاشة العظام وغيرها من الأمراض المُنهكة التي تُؤثر على قوة العظام و يحتوي الجزء الأوسط من ورقة الكزبرة على الكالسيوم بتركيز عالٍ.

يعالج اختلال وظائف الكبد

تحتوي أوراق الكزبرة على نسبة عالية من القلويدات والفلافونويدات، التي تُساعد في علاج أمراض الكبد كاليرقان واضطرابات القناة الصفراوية كما تُضفي خصائص وقائية مفيدة للكبد، وتُحسّن وظائف الكبد، وتضمن التخلص السليم من السموم عن طريق الكلى كما تُمكّن الكزبرة الجسم منها التخلص من السموم عن طريق تحفيز التبول المتكرر.


يحافظ على ضغط الدم

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكزبرة مفيدٌ للغاية لمرضى ارتفاع ضغط الدم فهي  مفيدةٌ لارتفاع ضغط الدم  ، وتخفضه من خلال الأستيل كولين، الناتج عن تفاعل أيونات الكالسيوم مع الكوليني. كما تُقلل الكزبرة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، إذ تُساعد على تخفيف التوتر في الأوعية الدموية.

علاج لقرحة الفم

الكزبرة مطهر فعال للغاية بفضل مكونها الزيتي ، السيترونيلول. وللمكونات الأخرى الموجودة في الكزبرة خصائص مضادة للميكروبات، تمنع وتعالج القرحات، بما في ذلك قرح الفم كما أنها تزيل رائحة الفم الكريهة، وهي مكون شائع في معجون الأسنان.

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

منع فقر الدم


يحتاج الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم إلى إمدادات مستمرة من الحديد المعدني في أجسامهم و الكزبرة غنية بالمعادن، وبالتالي تمنع مشاكل مثل ضيق التنفس، والتعب، وتسارع نبضات القلب، واضطراب الوظائف الإدراكية وتزيد زيوت الكزبرة العطرية والحديد من الطاقة والقوة، وتعزز صحة العظام، ووظائف الأعضاء.

تحسن صحة القلب

 والأوعية الدموية
الأحماض الموجودة في الكزبرة هى حمض الأسكوربيك، وحمض الأوليك، وحمض الستياريك، وحمض البالمتيك، وحمض اللينوليك وهى فعالة للغاية في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم الكزبرة غنية بالزيوت العطرية، ومضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات، وهي خالية من الكوليسترول وتساعد الكزبرة على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، وفي الوقت نفسه، تُسهم في خفض مستوى الكوليسترول السيئ.

تضمن عدم تراكم الكوليسترول على جدران الشرايين والأوردة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين كما يُمكّن الكزبرة من رفع مستوى الكوليسترول الصحي، مما يحمي الجسم من أمراض القلب الخطيرة.
 

