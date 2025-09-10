قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توطين صناعة اللقاحات خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي الأمن القومي الصحي

حسن رضوان

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا مزدوج الأثر؛ إذ تخدم الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزز الأمن القومي الصحي من جهة أخرى.

مجال الصناعات الدوائية المتخصصة يعكس رؤية اقتصادية

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن دعم الدولة للشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية المتخصصة يعكس رؤية اقتصادية واعية ترتكز على إحلال الواردات بمنتج محلي عالي الجودة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاستدامة في توافر الأدوية الحساسة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يتطلب بيئة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال هيئة الدواء المصرية، التي تلعب دورًا محوريًا في التنسيق مع الشركات وتسهيل عمليات التسجيل والتصنيع.

وأكد "الدسوقي" أن البرلمان يدعم هذا التوجه، وسيظل شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التصنيع المحلي، من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية، وتبني حوافز تشريعية وضريبية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الدواء، لا سيما في مجال المستحضرات البيولوجية التي أصبحت من الركائز الأساسية في الطب الحديث.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية يعكس تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة تجاه دعم الصناعة الوطنية، ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة الإنتاج الدوائي إقليميًا ودوليًا.

