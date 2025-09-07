أمن قومي.. على عوف: مصر وفرت 92% من إحتياجات المواطنين للدواء

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء يعتبر مسألة أمن قومي، مشيرا إلى أن الدواء سلعة إستراتيجية، وهو أحد القطاعات الهامة التي تولي الدولة لها إهتمام كبير.

وقال علي عوف، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه كان لا بد من توطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أن السوق المصري يعتبر من أكبر الأسواق في مجال الدواء بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهو سوق واعد للإستثمارات.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه في الظروف الإستثمائية التي واجهت الدولة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرات على سوق الدواء، ولكن مصر من الدول القليلة في العالم التي وفرت ما يقرب من 92% من الدواء لإحتياجات المواطنين رغم الأوضاع المضطربة في العالم.