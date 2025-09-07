قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
برلمان

برلمانية: استثمارات القطاع الخاص تعزز صناعة الدواء والخدمات الطبية

أميرة خلف

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطبي وصناعة الدواء، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تطوير الخدمات الطبية وتوطين صناعة الأدوية بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

و أشارت " سعيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن القطاع الخاص يسهم بدور محوري في دعم المنظومة الطبية من خلال ضخ استثمارات جديدة في إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة، إلى جانب المشاركة في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يقلل من فاتورة الاستيراد.

وشددت عضو النواب على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة للمواطنين.

تجدر الاشارة الى أن شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء،  ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس  السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

مدبولي مجلس الوزراء السيسي صناعة الدواء القطاع الخاص مجلس النواب

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

