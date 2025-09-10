قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية ويدعو القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
القاهرة وتونس تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم استثمارات القطاع الخاص
الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين المستحضرات الحيوية واللقاحات ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الصحي

النائبة ايناس عبد الحليم
النائبة ايناس عبد الحليم
حسن رضوان

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من خطوات متقدمة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُعد محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في دعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، مؤكدة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في الصناعات المعقدة

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدي البلد، أن الاجتماع الأخير بين رئيس هيئة الدواء ووفد شركة بيوجينيرك يُعبر عن توجه واضح للدولة في دعم الصناعة الدوائية المحلية وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في الصناعات المعقدة، وعلى رأسها صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية، التي كانت حتى وقت قريب تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تتابع باهتمام بالغ جهود الدولة وهيئة الدواء في هذا الإطار، مؤكدة أن البرلمان يدعم كل المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وخاصة في القطاع الصحي الذي يُمثل أحد أعمدة الأمن القومي.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية لا يخدم فقط الأمن الدوائي، بل يفتح المجال أمام تصدير الأدوية البيولوجية ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الصناعة الدوائية في إفريقيا والمنطقة العربية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف.

هيئة الدواء المصرية الدكتورة إيناس عبد الحليم لجنة الشئون الصحية مجلس النواب صناعة المستحضرات الحيوية اللقاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

قطر

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول

جانب من اللقاء

القاهرة الإخبارية: الحماية القانونية وحدها لا تكفي دون دعم مجتمعي لحماية النساء

أرشيفية

فرنسا: استعدادات جارية لتسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد

بالصور

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد