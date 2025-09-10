برلمانية: توطين المستحضرات الحيوية واللقاحات ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من خطوات متقدمة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُعد محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في دعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، مؤكدة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في الصناعات المعقدة

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدي البلد، أن الاجتماع الأخير بين رئيس هيئة الدواء ووفد شركة بيوجينيرك يُعبر عن توجه واضح للدولة في دعم الصناعة الدوائية المحلية وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في الصناعات المعقدة، وعلى رأسها صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية، التي كانت حتى وقت قريب تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.

وأشارت إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تتابع باهتمام بالغ جهود الدولة وهيئة الدواء في هذا الإطار، مؤكدة أن البرلمان يدعم كل المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وخاصة في القطاع الصحي الذي يُمثل أحد أعمدة الأمن القومي.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية لا يخدم فقط الأمن الدوائي، بل يفتح المجال أمام تصدير الأدوية البيولوجية ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الصناعة الدوائية في إفريقيا والمنطقة العربية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف.