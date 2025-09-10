قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية

محمد الشعراوي

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفضه القاطع للتعدي الإسرائيلي على سيادة دولة قطر، واصفًا هذا التصرف بأنه انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية يعكس همجية وبربرية الاحتلال الإسرائيلي، وغياب أي احترام للمواثيق الدولية التي تكفل حماية السيادة الوطنية للدول.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن استهداف وفد حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة يشكّل تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن المجتمع الدولي أظهر تقاعسًا ملحوظًا في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تصريح ضمني بالقتل الهمجي ضد الفلسطينيين.

وأشار النائب إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، بما فيها قطر، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشرق الأوسط، مؤكّدًا على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة موقفًا قويًا وحازمًا تجاه ما ترتكبه دولة الاحتلال من تجاوزات ومجازر، وتفعيل آليات الضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات الأممية.

وتطرق إلى الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا سندًا للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بأي محاولات لتغيير هوية غزة أو السيطرة عليها بالقوة، مشددًا على أن أي محاولة للهيمنة بالقوة ستواجه الرفض الكامل والمواجهة المشروعة من شعوب المنطقة كافة.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان أن هذه الاعتداءات تضع المنطقة أمام مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، وتستدعي تكاتف الدول العربية والمجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية الحقوق الفلسطينية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ويؤكد احترام السيادة الوطنية لكل دولة عربية.

وأكد شكري، أن موقف الرئيس السيسي يتسم بالوضوح والشفافية والحسم والجزم، وانه حاسم في وصف القضية بمعطياتها وحاسم في  رفضه المستمر للتهجير  ورافضا لمحاولة البلطجة. وهو الموقف الوحيد الواضح والصريح الذي يقدم إجابات حاسمة وهذا على خلاف مواقف الآخرين.

واختتم المهندس طارق شكري تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يجعل من الضروري أن تتبنى الدول العربية مواقف قوية وحازمة، وأن يكون هناك تعاون دولي وإقليمي فاعل لحماية الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات مصر والدول العربية، حتى يتم تحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني. مشيدا بالموقف الحازم لمصر ازاء تطاول اسرائيل.

