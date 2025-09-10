الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم /الأربعاء/، أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوق الشعب الإيراني.

وقال عراقجي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية،: "إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشترط عدم اتخاذ أى إجراء عدائي ضد إيران".

وأضاف أن الاتفاق مع الوكالة يجرد الذين كانوا يبحثون عن ذرائع لاستقلالها لأغراضهم الخاصة، لافتا إلى أنه بناء على الاتفاق مع الوكالة الدولية فإنه لم يمنح مفشتو الوكالة أى حق للوصول حاليا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، ستعتبر إيران الاتفاق الموقع لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلغى.