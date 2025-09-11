قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
توك شو

ضياء رشوان: نتنياهو جعل قطر عدوا رسميا

محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على أنّ إسرائيل تحكمها حكومة هلاوس دينية توراتية تبحث مع حاخاماتها وفي كتبها الدينية عن أشياء يتخيلون أنها ستحدث.

الحق الفلسطيني

وحول التنسيق بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، أوضح رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مصر وقطر انخرطا في الوساطة غير المحايدة من أجل الحق الفلسطيني وإيقاف الدم ولن يتوقفا، ورغم العدوان الذي أصاب قطر وتضامن مصر الكامل مع قطر، إلا أن التفاوض والوساطة واجب لن تتخلى عنه مصر وقطر حفاظا على القضية الفلسطيني ووقف نزيف الدماء في غزة".

وحول رد الفعل المتوقع لحركة حماس على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لقادتها في الدوحة، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "هل ما حدث غباء سياسي أو غرور أو هلاوس دينية؟ ولكن نتنياهو بهذا الاستهداف أدخل خصما جديدا للمعركة".

وواصل: "نتنياهو جعل قطر عدوا رسميا، وسيجتمع مجلس الأمن، وقطر من حقها ولا بد أن تجمع مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم، فإن هناك محاولة لتجميع قطر لا ينتبه إليه الاحتلال، وحماس ليست في حاجة إلى الرد، فقد خلق نتنياهو بيديه وضعا جديدا ضده في المنطقة".

بالصور

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

