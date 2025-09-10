رئيس الأركان الإسرائيلي: ماضون في استهداف قادة "حماس"

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن المؤسسة العسكرية ماضية في هدفها المعلن المتمثل في "إسقاط نظام حماس والقضاء على قادتها" في قطاع غزة، مشددًا على أن "لا شيء سيمنع إسرائيل من تحقيق هذا الهدف"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية رغم الضغوط الدولية والمفاوضات الجارية.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري، خلال لقاء مع قادة الوحدات الميدانية، حيث أذاعت تفاصيل اللقاء قناة "آي 24" الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الجيش يمتلك خطة متكاملة لمواصلة العمليات حتى تحقيق ما وصفه بالنصر الحاسم، مضيفًا أن المحاولات الإقليمية والدولية لوقف القتال لن تثني إسرائيل عن استكمال مهمتها، مؤكدًا أن أي هدنة لن تُقبل إذا كانت تمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها