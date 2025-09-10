ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه لا توجد دولة واحدة في العالم أعلنت أنها مع التهجير، ومن ثم، فإنه من الطبيعي أن تصطف إيران ضمن الرفض الدولي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف “رشوان”، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "رفض التهجير لن يساعد فيه إلا بموقف سياسي في منظمات دولية، ولا أحد يطلب من إيران أن تدخل حربا، ولكن منع التهجير سيحدث بخلق حالة دولية قاسية وضاغطة على إسرائيل بكل قوة، والأهم من كل ذلك صمود الشعب الفلسطيني".

وتابع، أنّ إيران جزء من منظومة دولية ترفض التهجير الذي لا يقبله أحد إلا جزء من الموجودين في إسرائيل.

وفي سياق آخر، تطرق الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى الاتفاق التاريخي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، موضحًا: "العالم يعلم أهمية هذه الخطوة، ونحن هنا نتحدث عن الدول والمؤسسات، والجهات المعنية في مصر، وتحديدا وزارة الخارجية تكون على اتصال بمختلف الأطراف مثل وزير الخارجية ورافائيل جروسي والأطراف الأوروبية والأمريكية والأطراف الشرقية مثل روسيا والصين".

وأردف: "ومن ثم، فإن كل هذه الأطراف تقدر أهمية هذه الخطوة، والصورة المصرية إيجابية جدا، فهناك مفاوضات مستمرة مع إيران منذ عام 2016 على برنامجها النووي، كما أنها معزولة عن النظام الدولي منذ نحو 46 عاما".