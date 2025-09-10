ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران و"الدولية للطاقة الذرية" تفسد على نتنياهو إشعال المنطقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ وجود وساطة مصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرضي كل أطراف، فالولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حروب أخرى، ويكفي القول بأنها عقدت اتفاقا مع الحوثيين، ومن ثم، فإنها لا تريد الحرب على إيران.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "التدخل المصري مناسب للجميع ويحظى بثقة، فإيران تريد تحسين علاقاتها مع أمريكا، وكل ذلك يخرج عن الهدف الإسرائيلي الذي هو إشعال المنطقة وإدخال إيران في ساحة الصراع".

وتابع: "مصر عندما تقول إنه يجب تخفيض حدة الصراع، فإنها لا تكتفِ بشعارات، ولكن لكلامها ترجمة على أرض الواقع، فمن أجل نزع فتيل الأزمة، كانت الوساطة المصرية بين إيران من ناحية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يفسد على نتنياهو في إسرائيل إشعال المنطقة"