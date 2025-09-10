قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
توك شو

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران و"الدولية للطاقة الذرية" تفسد على نتنياهو إشعال المنطقة

الكاتب الصحفي ضياء رشوان
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ وجود وساطة مصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرضي كل أطراف، فالولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حروب أخرى، ويكفي القول بأنها عقدت اتفاقا مع الحوثيين، ومن ثم، فإنها لا تريد الحرب على إيران.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "التدخل المصري مناسب للجميع ويحظى بثقة، فإيران تريد تحسين علاقاتها مع أمريكا، وكل ذلك يخرج عن الهدف الإسرائيلي الذي هو إشعال المنطقة وإدخال إيران في ساحة الصراع".

وتابع: "مصر عندما تقول إنه يجب تخفيض حدة الصراع، فإنها لا تكتفِ بشعارات، ولكن لكلامها ترجمة على أرض الواقع، فمن أجل نزع فتيل الأزمة، كانت الوساطة المصرية بين إيران من ناحية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يفسد على نتنياهو في إسرائيل إشعال المنطقة"

ضياء رشوان إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحوثيين الهدف الإسرائيلي

