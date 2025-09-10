قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري

لكاتب الصحفي ضياء رشوان
لكاتب الصحفي ضياء رشوان
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية ليس الخطوة الأولى، موضحًا، أنه قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، استقبلت مصر وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الوساطة المصرية مهمة، وما حدث خلال الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران كان للمرة الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل، فلم تنشب حرب جوية بين إسرائيل ودولة غير عربية".

وتابع: "منذ عام 2003، عندما دخلت القوات الأمريكية مع البريطانية العراقَ، فإن الولايات المتحدة قصفت دولة لأول مرة، وهي إيران، فقد كانت تتعامل مع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا، ولكن قصفها لمفاعلات نووية كان شيئا جديدا، وبالتالي، فنحن كنا أمام متغيرات كبرى تمس الأمن الإقليمي كله، ولا علاقة له بمجرد حب دولة وكراهية دولة أخرى".

وأردف: "وكل ذلك ترجمة بسيطة وواضحة لما يتبناه المصريون ويعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عنه، وهو تخفيض التوتر الإقليمي ونزع كل المواد المتفجرة من الإقليم، ونجحت الوساطة المصرية وأسفرت عن توقيع اتفاق في القاهرة، وعموما، فإن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية يؤكد أنّ الدور المصري مازال قائما".

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا .. ويؤكد: المحاماة ركيزة العدالة وشريك أساسي في بناء الدولة

بوساطة مصرية نزيهة.. إيران تعود للتشاور النووي مع وكالة الطاقة الدولية

الوساطة المصرية تعيد الحياة للتشاور النووي بين إيران والوكالة الدولية.. جمال رائف: الدبلوماسية المصرية قادرة على اختراق الملفات الصعبة بالمنطقة

محافظ الغربية

جداريات توثق التاريخ عبر العصور.. محافظ الغربية يشيد بمبادرات تطوير سمنود

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

