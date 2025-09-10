ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية ليس الخطوة الأولى، موضحًا، أنه قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، استقبلت مصر وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الوساطة المصرية مهمة، وما حدث خلال الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران كان للمرة الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل، فلم تنشب حرب جوية بين إسرائيل ودولة غير عربية".

وتابع: "منذ عام 2003، عندما دخلت القوات الأمريكية مع البريطانية العراقَ، فإن الولايات المتحدة قصفت دولة لأول مرة، وهي إيران، فقد كانت تتعامل مع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا، ولكن قصفها لمفاعلات نووية كان شيئا جديدا، وبالتالي، فنحن كنا أمام متغيرات كبرى تمس الأمن الإقليمي كله، ولا علاقة له بمجرد حب دولة وكراهية دولة أخرى".

وأردف: "وكل ذلك ترجمة بسيطة وواضحة لما يتبناه المصريون ويعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عنه، وهو تخفيض التوتر الإقليمي ونزع كل المواد المتفجرة من الإقليم، ونجحت الوساطة المصرية وأسفرت عن توقيع اتفاق في القاهرة، وعموما، فإن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية يؤكد أنّ الدور المصري مازال قائما".