حراك انتخابي نشط في البحر الأحمر مع تقدم 9 مرشحين بأوراقهم خلال اليوم الرابع للتقديم

قدّم عدد من المرشحين أوراق ترشحهم الرسمية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال اليوم الرابع من فتح باب الترشح، في مشهد يعكس تزايد وتيرة الحراك الانتخابي استعدادًا للاستحقاق البرلماني المقبل.

تلقت لجان قبول الطلبات في مقار الدوائر الانتخابية بالمحافظة ملفات مجموعة جديدة من الراغبين في خوض المنافسة، بينهم محمد محمد عبدالمقصود الذي اختار رمز القلم، وعادل أحمد عبدالرحيم برمز المدفع، ومحمد أحمد حسن برمز الأسد، إلى جانب جون أنور صابر رميس الذي حمل رمز الصقر، وأحمد سمير بدرة برمز الحصان، وجميعهم ضمن مرشحي الدائرة الأولى.

وفي الدائرة الثانية، تقدم جبريل محمود سعد برمز السيارة، ومصطفى العباسي برمز الغزال، بينما اختار كرم أبوالنجا رمز المدفع ذاته. أما الدائرة الثالثة فشهدت ترشح علي نور الذي اختار رمز التاج.

يُذكر أن لجان الترشح بالمحافظة ستواصل استقبال طلبات المرشحين حتى نهاية المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية واعتماد الرموز رسميًا قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، وسط حالة ترقب واسعة لمعرفة الأسماء النهائية التي ستخوض سباق البرلمان في دوائر البحر الأحمر المختلفة.