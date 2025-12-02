مدحت العدل: الشباب كانوا في بؤرة الاهتمام والاستهداف في تحضيرات مسرحية أم كلثوم

أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ومنتج مسرحية أم كلثوم، أنه في تحضيرات مسرحية أم كلثوم كان الشباب في بؤرة الاهتمام والاستهداف، قائلا: أنا وكل الكرو وإحنا شغالين كانت عينينا على الشباب، لأني كنت بفكر كيف أجذب هذا الجيل لمشاهدة أم كلثوم، ولذلك مش هتلاقوا أغاني طويلة في العرض، وعاملين استعراضات برودواي وعاملين شو.



تابع خلال لقائه ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: جالي قسم المسرح في الجامعة الأمريكية بقيادة الدكتورة نسمة إدريس بنت الكاتب الكبير يوسف إدريس، وأجرت اختبارًا لهم على المسرح، وبدأوا يجوا على السمع، وبالتالي نجحنا في جذب ثلاثة أجيال: الجدة والابنة وحفيدتها.

أردف: الناس اللي بتيجي العرض المسرحي لابسين كأنهم رايحين حفلة حقيقية، الستات جاية لابسة وعاملين شعرهم، وخرجت الطبقة المتوسطة اللي قربت ماتخرجش من بيتها إنها تيجي وتشوف العرض، وكل ذلك بمثابة عودة للمسرح.

ولفت إلى أن المخرج أحمد فؤاد مبدع، وأنه تربطه به حالة من الكيمياء، معلقًا: بحبه جدًا لأني بحب الإنسان قبل الفنان، فهو إنسان جدًا وفنان جدًا. وأنا مستغرب إن فيه ناس في عمر المخرج أحمد فؤاد وخالد الكمار متيمين بأم كلثوم رغم صغر سنهم واختلاف جيلهم.

مردفًا: الموسيقار خالد الكمار هو من سعى لتقديم عمل عن أم كلثوم رغم كونه قادمًا من مدرسة ألمانية، وهو راجل رقيق وموزع عظيم، وكان بيقول محدش يعمل أم كلثوم غيري. وهو اللي عمل الإخراج الموسيقي الذي غلف المسرحية كلها، وعمل توزيعًا جديدًا لعدد من الأغاني مثل أنت عمري