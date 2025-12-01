مدحت العدل: الأجيال الصغيرة لازالت تتعلق بأغاني أم كلثوم

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ومنتج مسرحية دايبين في صوت الست أم كلثوم، إن النجاح الذي حققه العرض المسرحي منذ بدايته يتوج مجهود عام كامل من تحضيرات مكثفة ومن رحلة البحث عن الوجوه الشابة.



تابع خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: في الإنتاج عملنا كل شيء صح. كانوا يصرخون مني المسؤولين عن الإنتاج، وقلت لهم محدش يكلمني عن فلوس. عملنا ديكورات كثيرة واترمت وكنت أقول مش حلوة نغيرها لأن الهدف في النهاية نعمل كل حاجة حلوة وصح.



أكمل: قلت لهم عاوز المسرحية تطلع زي ما أنا شايفها في خيالي، ومحدش يقولي في الإنتاج الفلوس كتيرة أو متكلفة، لأني عاوز كل حاجة تطلع صح مهما بلغت التكاليف. الديكورات اتعملت وعدناها كاملة وقلت شيلوها، قالوا لي متكلفة، قلت لهم تتشال ونعمل غيرها، ماليش دعوة بالتكاليف.



وأوضح أن أهم دوافعه لإنتاج العرض المسرحي دايبين في صوت الست أم كلثوم هو أن أم كلثوم مغرية. وقال: أنا مثلًا كرئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بيجيلي إيرادات من حق الأداء العلني لكافة المطربين، لفت نظري أنه كيف بعد مرور خمسين عامًا على وفاتها، حق الملحنين والمؤلفين الخاصين بها هو الأعلى من أي حد آخر حتى الآن.



مردفًا: حتى اللي شغالين اليومين دول ويقولك عملت 80 مليون مشاهدة، لازالت أم كلثوم هي هي الأعلى، فالأعلى بليغ حمدي ومرسي جميل عزيز ورامي هم الأعلى في الإيرادات. مثل أنت عمري وألف ليلة وليلة تحقق إيرادات كبيرة وهائلة. كل جيل صغير بييجي يقول العبارة المشهورة: هل هنفضل نسمع أغنية مدتها ساعة وساعتين في عصر السرعة؟ وبعد شوية يحبوا أغانيها.



أردف: كم الصدق الموجود في أم كلثوم ومن عملوا معها في زمنها غير مسبوق، وهو زمن جميل في كل ملامحه وتفاصيله.