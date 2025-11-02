وجودك باقٍ رغم الغياب.. مدحت العدل يحيي ذكرى ميلاد شقيقة سامي

حرص المنتج مدحت العدل، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل، معبرًا عن افتقاده له.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "في ذكرى ميلادك يا سامي، نفتقدك بالمحبة لا بالحزن، فوجودك باقٍ رغم الغياب، وأثرك راسخ في القلوب قبل الذاكرة.

وتابع: “نفتقد حضورك الإنساني النادر، وروحك التي تركت دفئها في كل من عرفك”.

واختتم: “بعض الغياب لا يُطفئه الزمن، لأن من يرحل بمحبةٍ صادقة... يظل حيًّا بها إلى الأبد”.

تحل، اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان سامى العدل، عميد عائلة العدل، والذى ترك بصمة كبيرة فى عالم الفن سواء فى السينما أو الدراما، واستطاع أن يحجز مكانه ويتربع فيه فى قلوب جمهوره.

صانع النجوم

ويعد سامى العدل واحدا من صانعي النجوم وتقديمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر للسينما، وقدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى السلاح صاحى"، والفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب.

إمبراطور الوسط الفنى

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب بـ إمبراطور الوسط الفنى، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وكان آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، ولا بد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة سيئة.