وجودك باقٍ رغم الغياب.. مدحت العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي

أحيا الشاعر والمنتج مدحت العدل ذكرى ميلاد شقيقه الراحل سامي العدل، بكلمات مؤثرة، عبر فيها عن مشاعر الشوق والحنين إليه.

وكتب مدحت العدل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «في ذكرى ميلادك يا سامي… نفتقدك بالمحبة لا بالحزن، فوجودك باقٍ رغم الغياب، وأثرك راسخ في القلوب قبل الذاكرة. نفتقد حضورك الإنساني النادر، وروحك التي تركت دفئها في كل من عرفك. بعض الغياب لا يُطفئه الزمن، لأن من يرحل بمحبةٍ صادقة… يظل حيًّا بها إلى الأبد».

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في يوليو 2015 بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة في السينما والدراما .





