مدحت العدل يكشف سبب إنتاجه مسرحية أم كلثوم.. فيديو

قال المنتج مدحت العدل، إن إنتاح مسرحية "أم كلثوم" تضمنت استعدادات بشكل منهجي واختيار موهوبين مناسبين للفكرة التي نريدها.

وأضاف مدحت العدل، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": "الشغف استمر بين صناع المسرحية حتى نهاية العرض، جلست مع فريق العمل الخاص به لاختيار عمل يقدم به شركته، فأخبروه أن السنادي خمسين سنة أم كلثوم، فقولتلهم أنا هعمل أم كلثوم".

وتابع: كتبت قصيدة اسمها "صوت الست" فهذه الست هي خليط من عناصر تاريخية وإنسانية وحضارية كونت هذا الصوت المعجزة في النهاية فصار أم كلثوم.

وأوضح أن أجمل وأكثر الأعمال التي كتبتها بشغف يفوق الوصف هي مسرحية "أم كلثوم".