في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أعلن مدحت العدل عن إهداء مسرحية "أم كلثوم... دايبين في صوت الست" إلى روح الفنان الراحل سامي العدل ونجله أحمد سامي العدل، تخليداً لذكراهما.



وعلى الدعوات الخاصة لافتتاح المسرحية يوم الجمعة الماضي، كتب د. مدحت العدل "مهما صنعنا من فن نظل مدينين للأب الروحي سامي العدل الذي أدخلنا هذه الصناعة التي تخلب الألباب وتسيطر على الوجدان.. نهدي هذا العمل عن خالدة الذكر أم كلثوم إليه.. نشكره.. نحترمه.. نحبه.. كما نهديه إلى ابنه وابننا جميعًا المخرج الراحل الغالي أحمد سامي العدل.. معنا دائمًا وأبدًا".



كان مسرح المسرح في فندق موفينبك قد شهد افتتاح ضخم للمسرحية الغنائية التي ألفها وأنتجها د. مدحت العدل بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع من سياسييين وفنانين.

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار د. مدحت العدل، إخراج أحمد فؤاد، ألحان وإخراج موسيقى ‎إيهاب عبد الواحد، تأليف وتوزيع وإخراج موسيقى ‎خالد الكمار، منتج تنفيذي إسراء طاهر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل،مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎‎مدرب أصوات أ.د ‎‎چيهان الناصر وأ.د إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، و‎مصمم رقصات عمرو باتريك. ومن إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل).