مدحت العدل: أسعار تذاكر مسرحية أم كلثوم تصل لـ1600 جنيه

علق السيناريست مدحت العدل، على نجاح مسرحية “أم كلثوم”، موضحًا أنه عمل على مسرحية أم كلثوم منذ عام كامل، حيث شمل التحضير الكتابة والتسويق واختيار العناصر الفنية، موضحًا أن جميع المشاركين في العمل من المواهب الجديدة، التي لم يسبق لها المشاركة في أي أعمال سابقة، مشيرًا إلى أن الرهان الأساسي كان على تقديم أصوات شابة تعيش في وجدانها مدرسة كوكب الشرق.

وأشار مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن المخرج أحمد فؤاد، الذي يقود العمل، يعد أحد أبناء مسرح الدولة وحاصل على منحة دراسية في إيطاليا، لافتًا إلى أن التجربة تمثل نقلة نوعية في المسرح الغنائي.

وأضاف مدحت العدل، أنه تعاون مع الموسيقار سليم سحاب في اكتشاف مجموعة من الأصوات الواعدة، من بينهم الطفلة ملك، إلى جانب 50 مشاركًا آخرين، موضحا أن البروفات مستمرة منذ سبعة أشهر بشكل يومي، وكان الاختيار قائمًا على امتلاك الفنانين القدرة على التمثيل والغناء والاستعراض معًا، مع تبادل الأدوار بين بعض الممثلين لتقليل التكلفة الإنتاجية.

وكشف مدحت العدل أن أسعار تذاكر العرض في متناول الجمهور، حيث تبدأ من 800 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه كحد أقصى، مشيرًا إلى أن العروض تقام في مصر كل خميس وجمعة مع إمكانية الحجز الإلكتروني، على أن يتم تقديم العمل لاحقًا في باريس ولندن.