قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموسيقى العربية بالأوبرا تحيى الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم فى البحرين

إحتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية
إحتفالية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية
أحمد البهى

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها الدولية بعام أم كلثوم من خلال احتفالية لفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، تفتتح بها الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولى للموسيقى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 2 اكتوبر على مسرح البحرين الوطنى .

ترأس بعثة الموسيقى العربية أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا وتقام الاحتفالية بالتعاون مع سفارة مصر بالبحرين والسفيرة ريهام خليل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بمملكة البحرين والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وهيئة البحرين للثقافة والآثار ويحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ويشارك خلالها المطربتين إيناس عز الدين ورحاب عمر بمختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم .

يأتى الحفل تأكيدا للريادة الحضارية المصرية وتعزيزاً للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، كما يعبر عن وحدة الوجدان العربى بإعتبار الفنون أحد أهم ادوات التواصل بين الشعوب.

وتأتي احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن فعاليات 50 عاما أم كلثوم ( 2025 ) الذى تم إعلانه بمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق.

أم كلثوم بدار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية الثقافة المصرية ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

أرشيفي

تايوان تعلن رصد 33 طائرة و8 سفن تابعة للجيش الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة

الكرملين

الكرملين: موسكو لا تشارك في خطة ترامب لتسوية قضية غزة

بالصور

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الشرقية تمنع الصيد الجائر «بالكهرباء» وتضبط 9 مراكب بمركز ترعة الإسماعيلية

الصيد
الصيد
الصيد

رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها

شاومي وتسلا
شاومي وتسلا
شاومي وتسلا

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد