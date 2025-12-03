عمرو مصطفى يوجه رسالة شكر لعمرو دياب بعد حصوله على جائزة أفضل ملحن

حصد الفنان عمرو مصطفى جائزتي أفضل ملحن وأفضل أغنية عن أغنية «خطفوني»، فى حفل جوائز «الميما ميوزك أورد».

وكتب عمرو مصطفى، عبر حسابه على “إنستجرام”: «الحمد والشكر لله، جائزة أحسن أغنيه (خطفوني)، جائزة أحسن ملحن (خطفونى )».

وأضاف: «شكرا أخويا الغالى عمرو دياب، شكرا أخويا الغالى تامر حسين، شكرا أسامة الهندى وعادل حقى، شكر كبير للجمهور العظيم، وأخيراً شكرا لأسرتى العظيمة».

أغنية “خطفوني”، كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان.





