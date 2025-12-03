عمرو مصطفى: لا توجد خلافات مع عمرو دياب.. ونجاح ألبوم ابتدّينا أبهرني|خاص

أكد الملحن والمطرب عمرو مصطفى، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عدم وجود أي خلافات بينه وبين الهضبة عمرو دياب، مشيرًا إلى أن العلاقة الفنية بينهما قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

وقال مصطفى إن التعاون بينهما في ألبوم ابتدّينا حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، معربًا عن سعادته بردود الأفعال التي وصفها بـ«المبهرة» مؤكدًا: «الحمد لله… النجاح كان فوق المتوقع».

وأضاف أن أغنية «خطفوني»، التي قدّمها عمرو دياب في الألبوم، تُعد من الأعمال المميزة جدًا بالنسبة له، نظرًا لطبيعة لحنها وللأسلوب المختلف الذي ظهرت به، مشيرًا إلى أنها من أقرب الأعمال إلى قلبه خلال الفترة الماضية.