استقبال حميمي لفيلم بابا والقذافي بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

استقبال حميمي من جمهور المهرجان الدولي للفيلم بمراكش للفيلم الليبي بابا والقذافي للمخرجة جيهان، الذي شهد عرضًا ناجحًا بحضور المخرجة رفقة والدتها وأختها وتياغو كوريا باولو مؤلف موسيقى الفيلم، وقامت جيهان بتقديم الفيلم للجمهور.



شهد الفيلم مؤخرًا عرضه العربي الأول بمهرجان الدوحة السينمائي حيث توّج بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. شارك الفيلم بعدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي المؤهِل لجوائز الأوسكار، والبافتا، وجائزة الشاشة الكندية، ومهرجان ميدفيلم بروما حيث فاز بجائزة Valentina Pedicini Award لأفضل عمل أول وثانً بالمهرجان، ومهرجان الشعوب في فلورنسا، ومهرجان السينما المتوسطية (سينميد) بروكسل.



بابا والقذافي هو الفيلم الليبي الأول في مهرجان فينيسيا منذ 13 عامًا، ويتتبع الفيلم الأول للمخرجة جيهان، من كتابتها وإخراجها، رحلتها في كشف غموض اختفاء والدها، منصور رشيد الكيخيا - وزير خارجية ليبيا السابق، وسفيرها لدى الأمم المتحدة، وزعيم المعارضة السلمية للديكتاتور الليبي معمر القذافي.



تجمع جيهان خيوط رحلة والدتها التي استمرت 19 عامًا للعثور عليه. في غياب أي ذكرى عن والدها، تحاول استعادة التواصل معه والتصالح مع هويتها الليبية.



فيلم "بابا والقذافي" إنتاج أميركي - ليبي مشترك، من إنتاج جيهان، وإنتاج منفذ لكل من ديف جينيت ومحمد سويد وسول جاي، وإنتاج مشترك لأندرياس روكسين وويليام جوهانسون كالين من شركة لايكا فيلم، بالإضافة إلى جايسون جاكسون ومحمد صيام كمنتجين استشاريين.



قام بالتصوير السينمائي كل من جيهان وميكا ووكر ومايك ماكلولين، مونتاج أليساندرو دوردوني وكلوي لامبورن ونيكول هالوفا، والموسيقى لتياغو كوريا باولو. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعاته في باقي أنحاء العالم.



حصل الفيلم على تمويل من جهات دولية مختلفة، منها كوايت، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، والرابطة الدولية للأفلام الوثائقية، وصندوق سين جونة، ودعم الإعلام الدولي، وصندوق هوت دوكس-بلو آيس دوكس، ومهرجان مالمو للأفلام العربية، والمعهد السويدي للأفلام. كما شارك الفيلم في العديد من المختبرات، منها مختبر كلوز أب، ومنتدى قمرة السينمائي التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام، وديربان فيلم مارت، وقافلة صانعات الأفلام الاستشارية بين النساء، وسوق ميديميد الأورومتوسطي للأفلام الوثائقية ومنتدى العروض التقديمية، ومختبر فيرست كات.