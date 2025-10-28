قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
مدحت العدل: إطلاق وورشة لتعليم كتابة السيناريو وجائزة مالية لأفضل بحث بمؤتمر أدباء مصر

جمال عاشور

أعلن الدكتور مدحت العدل، رئيس مؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، عن مجموعة من المبادرات الداعمة للإبداع الأدبي والشبابي، مؤكّدًا حرصه على أن تكون الدورة القادمة منبرًا حقيقيًا لاكتشاف المواهب الأدبية وتكامل الفنون، جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، الذي عقد برئاسة الشاعر عزت إبراهيم الأمين العام للمؤتمر.

وشهد الاجتماع مشاركة الكاتب محمد ناصف مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، والكاتب عبده الزراع مدير الثقافة العامة، والكاتب الحسيني عمران مدير عام مشروع النشر، والشاعر وليد فؤاد مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب.

وأكد العدل في كلمته أنه مستعد لإنتاج فيلم سينمائي لأي عمل أدبي أو سيناريو يُقدَّم من أحد الأدباء أو مجموعة من المبدعين المشاركين بالمؤتمر، شريطة أن يكون العمل على مستوى فني وثقافي يليق بالمشهد الإبداعي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لتلاقي الأدب مع السينما في مشروع ثقافي وطني متكامل.

وأضاف رئيس المؤتمر أنه سيقدّم بنفسه ورشة عمل لتعليم كتابة السيناريو خلال فعاليات المؤتمر، تمتد على مدار ثلاث ساعات، يشارك فيها الشباب من الموهوبين والمهتمين بمجال الكتابة الدرامية، مؤكدًا أن هدفه هو نقل خبراته العملية للأجيال الجديدة وتشجيعهم على خوض تجربة الإبداع السينمائي والدرامي بوعي واحتراف.

كما أعلن الدكتور مدحت العدل عن تخصيص جائزة مالية خاصة للفائز بأفضل بحث علمي أو نقدي في مسابقة الأبحاث الأدبية التي ينظمها المؤتمر هذا العام، دعمًا لجهود الباحثين والنقاد في إثراء الحركة الثقافية والفكرية في مصر.

وأوضح العدل أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعيه لأن تكون دورة المؤتمر المقبلة نموذجًا للتكامل بين الأدب والفن والفكر، وتأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه المثقف المصري في بناء الوعي ودعم قوى الإبداع الوطني.

من جانبه، أعرب الشاعر عزت إبراهيم، أمين عام مؤتمر أدباء مصر، عن تقديره وامتنانه للدكتور مدحت العدل على مبادراته الثرية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية متقدمة تربط بين الأدب والفن والفكر، وتسعى إلى تقديم نموذج جديد لتكامل الإبداع الثقافي المصري.

وأشار إبراهيم إلى أن دعم العدل للأدباء والباحثين يجسد إيمانًا حقيقيًا بدور المثقف المصري في بناء الوعي الوطني وتعزيز قوى الإبداع، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤتمر في تطوير المشهد الثقافي وتمكين الأجيال الشابة من المشاركة الفاعلة.

كما تحدث الكاتب محمد ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، عن الدورة الجديدة التي تحمل اسم الأديب الكبير محمد جبريل تقديرًا لعطائه الأدبي والفكري الممتد، مشيدًا باختيار الاسم الذي يجسد قيمة الإبداع المصري الأصيل.

نقل ناصف لأعضاء الأمانة تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتقديره للجهود المبذولة في الإعداد للمؤتمر، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهذه التظاهرة الأدبية الكبرى.

كما أوضح أنه يجرى حاليًا التنسيق والتواصل مع السادة المحافظين لتحديد المحافظة التي ستستضيف فعاليات المؤتمر في دورته المقبلة، بما يضمن اختيار المكان الأنسب من حيث الإمكانات الثقافية والبنية التحتية والاستعداد التنظيمي.

