أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم

كشف الكاتب أحمد مراد عن التحديات الكبيرة التي واجهها أثناء التحضير لفيلم "الست"، الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق، الفنانة الراحلة أم كلثوم. مراد أشار إلى أن أبرز الصعوبات تمثلت في تقديم قصة بطلة كبيرة مثل أم كلثوم، التي تملك إرثًا فنيًا وثقافيًا ضخمًا، وهو ما يتطلب معالجة خاصة لِقصة حياتها التي تعكس تاريخًا غنيًا من الفن العربي.

وأوضح مراد أن التحدي الآخر كان في اختيار البطولة النسائية للفيلم، مؤكدًا أن تجسيد شخصية مثل أم كلثوم يتطلب أداء استثنائيًا، نظراً لأهمية الدور وتأثيره على جمهور واسع. كما أضاف أن تقديم الشخصية على الشاشة يتطلب دقة في التفاصيل وتقدير عميق لمكانتها في الذاكرة الجمعية للناس.

وفي سياق متصل، كشف أحمد مراد عن استعداده خلال الأسابيع المقبلة للبدء في تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يعد واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة في السينما المصرية.