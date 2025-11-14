قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم

أحمد مراد
أحمد مراد
أوركيد سامي

كشف الكاتب أحمد مراد عن التحديات الكبيرة التي واجهها أثناء التحضير لفيلم "الست"، الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق، الفنانة الراحلة أم كلثوم. مراد أشار إلى أن أبرز الصعوبات تمثلت في تقديم قصة بطلة كبيرة مثل أم كلثوم، التي تملك إرثًا فنيًا وثقافيًا ضخمًا، وهو ما يتطلب معالجة خاصة لِقصة حياتها التي تعكس تاريخًا غنيًا من الفن العربي.

وأوضح مراد أن التحدي الآخر كان في اختيار البطولة النسائية للفيلم، مؤكدًا أن تجسيد شخصية مثل أم كلثوم يتطلب أداء استثنائيًا، نظراً لأهمية الدور وتأثيره على جمهور واسع. كما أضاف أن تقديم الشخصية على الشاشة يتطلب دقة في التفاصيل وتقدير عميق لمكانتها في الذاكرة الجمعية للناس.

وفي سياق متصل، كشف أحمد مراد عن استعداده خلال الأسابيع المقبلة للبدء في تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يعد واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة في السينما المصرية.

أحمد مراد الكاتب أحمد مراد فيلم الست مهرجان القاهرة السينمائي

