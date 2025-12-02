يجعل أي شخص عرضة للنصب.. مستشار الأمن السيبراني يحذر من المراهنات الإلكترونية

أكد الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المراهنات الإلكترونية تستغل العملات الرقمية والبلوك تشين لتحويل الأموال، وهو ما يجعل أي شخص عرضة للنصب والخسائر المالية الفادحة.

وقال محمد محسن رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذه الممارسات أصبحت تهدد البنية المالية والاجتماعية للأسر المصرية.

وتابع مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المراهنات الإلكترونية والقمار الرقمي يتم إدارتها من خارج مصر عبر منصات غير قانونية وغير معترف بها، وتستغل ضعف الوعي الرقمي للمستخدمين، مؤكدا ان هذه المنصات تعتمد على روابط عبر السوشيال ميديا