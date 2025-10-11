نصف مليون متظاهر في لندن يهتفون لفلسطين بالتزامن مع زيارة ترامب للشرق الأوسط

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، تجمعا حاشدا يضم نحو 500 ألف متظاهر خرجوا دعما للقضية الفلسطينية، في واحدة من أكبر المسيرات التي تشهدها البلاد تضامنًا مع غزة.



وردّد المحتجون هتافات غاضبة ضد الجيش الإسرائيلي، مطالبين بوقف العمليات العسكرية في القطاع، وذلك بالتزامن مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط لتوقيع اتفاقية سلام في مدينة شرم الشيخ.



وبحسب المنظمين، جاءت المسيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة، مؤكدين عزمهم على مواصلة التحركات حتى “تتحقق فلسطين حرة”.



في المقابل، أبعدت قوات الشرطة البريطانية مجموعات مناهضة للمظاهرة، بينما واصل المشاركون المؤيدون لفلسطين ترديد شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة" في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.