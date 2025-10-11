الدفاع المدني بغزة: عودة نصف مليون فلسطيني إلى شمال القطاع منذ وقف إطلاق النار

أكد الدفاع المدني بغزة، عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال القطاع منذ وقف إطلاق النار، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن آلاف النازحين الفلسطينيين، بدأوا في العودة إلى منازلهم المهجورة والمدمرة أمس الجمعة بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ وبدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق القطاع بموجب اتفاق لإنهاء الحرب.

كتبت الصحف العالمية عن عودة النازحين و تصدرت اخبارهم صفحاتهم الأولى، في الاعداد المنشورة بتاريخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، حيث نشرت الاخبار في صحف مثل الجارديان البريطانية، نيويورك تايمز الأمريكية، اف تي وييك آند.